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Кличко потребовал от СБУ и ГБР заняться строительной мафией

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Столичный мэр отреагировал на журналистское расследование и хочет, чтобы правоохранители тоже провели расследование.
Кличко потребовал от ГБР и СБУ заняться строительной мафией
Кличко потребовал от ГБР и СБУ заняться строительной мафией
кадр из видео

Мэр Киева Виталий Кличко обратился с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ и ГБР с требованием расследовать факты коррупции застройщиков, изложенные в материалах журналистов. Об этом столичный градоначальник заявил в видео-обращении.

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Кличко отметил, в пятницу, 26 июня, журналисты опубликовали результаты своего расследования о строительной мафии в Киеве.

“Поэтому, чтобы расследование журналистов стало расследованием правоохранителей, я обращаюсь с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, чтобы они расследовали факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Не важно, какую политическую окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону“, – сказал Кличко.

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Мэр Киева заявил, что общался с журналистами в течение этого расследования, и поблагодарил их за предоставленные материалы.

Моя позиция в этом четкая – нулевая толерантность к коррупции! Готов предоставить свою помощь в том, чтобы коррупционеры были наказаны, – резюмировал Кличко.

Напомним, президент Владимир Зеленский на выборах мэра столицы должен поддержать Виталия Кличко. По данным июньского опроса ВОО “Передовые правовые инициативы“ так считает 33,01% киевлян.

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Теги: Кличко, Киев, мафия, строительство, ГБР, СБУ, Офис Генпрокурора
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