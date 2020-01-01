Дом на Позняках, где был взрыв, полностью снесут – Кличко

Также мэр обещает быстро восстановить документы пострадавшим людям.

Жилой дом на Позняках в Киеве, где произошел взрыв, будет полностью демонтирован. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на онлайн-брифинге в пятницу, 26 июня.

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“Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам“, - заявил Кличко.

Кроме того, специальная комиссия провела обследование соседних секций возле многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 и дома на улице Григоренко, 41. К обследованию зданий были привлечены специалисты государственного предприятия “Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций“.

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По заключению института, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлиять на их обвал, специалисты не обнаружили. Поэтому, штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.

Также Кличко сообщил, что городские чиновники работают над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей многоэтажного дома на Позняках, где произошел взрыв.

Я вчера дважды встречался с пострадавшими жителями. Мы должны восстановить людям, прежде всего, паспорта для того, чтобы они смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Эти средства мы уже выделили – от 50 до 100 тыс. гривен на семью. И готовы их выдать, но для этого необходимые документы, - сказал мэр Кличко.

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Также городские власти приняли решение, вместе с фондом “Будущий Киев“, предоставить дополнительную материальную помощь наличными. Эти деньги нужны людям для восстановления документов и на вещи первой необходимости. По словам Кличко, они уже пишут заявления и получают деньги.

Что касается нового жилья - предоставить его пообещал президент Украины. И уже выдал 12 сертификатов на квартиры. Другие 28 - должны выдать в течение месяца. Городская власть решит вопрос с ремонтом квартир, которые получат пострадавшие жители, - добавил Виталий Кличко.

Напомним, Зеленский вручил ключи от квартир, пострадавшим от взрыва на Позняках. Пока новое жилье получили только 12 семей. Президент обещает, что квартиры получат все 40 семей.