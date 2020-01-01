В столичном метро забыли про социальную дистанцию и маски

Жители Киева в метро опять стали прижиматься друг к другу и забыли про маски. Возможна новая вспышка COVID-19.

На фоне смягчения карантина и уменьшения новых случаев заражения коронавирусом, многие жители Киева начали пренебрегать защитными мерами. В столичном метро, как свидетельствуют фотографии и видео из Фейсбука, вообще забыли про социальную дистанцию и маски.

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В киевском метрополитене уже давно, с самого начала карантина, введенного в целях борьбы с пандемией коронавируса, есть разметка. Она помогает киевлянам держать социальную дистанцию и защищает их от опасной болезни. Такая же разметка есть в магазинах, супермаркетах, государственных учреждениях.

Если первые два-три месяца киевляне, во всяком случае, большинство из них, старались придерживаться разметки, то в последнее время ситуация изменилась. Даже в метро люди уже не обращают внимания на защитные меры. Большинство пассажиров предпочитает носить маски на рту или вообще на подбородке. При этом они стоят буквально вплотную друг к другу.

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Видимо, многие киевляне считают, что пик заболеваемости COVID-19 уже прошел. И зря. По данным Министерства здравоохранения, в Киеве на данный момент коронавирусом заразились 5138 человек.

За минувшие сутки в нашей стране зарегистрировано 664 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии 44 998 украинцев заразились этой опасной болезнью. Вылечилось 19 548 человек, а 1 173 человек умерли. У 88 961 украинцев подозревается COVID-19.

Таким образом, пока жителям Киева рано забывать про социальную дистанцию, маски и другие защитные меры. Иначе велик риск заболеть коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что в Украине на 1 июля зарегистрировано 44 334 случаев COVID-19.