"Потеряли рассудок": Кличко призвал полицию заняться застройщиками

Столичный мэр хочет, чтобы правоохранители помогали активистам бороться с незаконной застройкой Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы помочь активистам и городским властям оперативно реагировать на жалобы киевлян относительно незаконных строек в столице. Об этом киевский градоначальник заявил во время онлайн брифинга в пятницу, 3 июля.

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“Убежден, нам нужно активизировать работу комиссии по проблеме незаконных застроек. Я на этой неделе вместе с полицией, был на одном из таких объектов – Ярославов Вал, исторический центр города. Застройщик там совсем потерял рассудок. И там, где по документам, должно быть аварийное укрепление дома, построил новое здание – пять этажей под землю“, - рассказал мэр Киева.

Кличко также сообщил, что он обратился к представителям правоохранительных органов, чтобы те на постоянной основе вместе с активистами оперативно реагировали на обращения киевлян относительно подобных незаконных застроек в столице.

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Также киевский мэр пожаловался на компанию “Аркада“, которая до сих пор не подала на рассмотрение градостроительного совета скорректированный проект жилого массива “Патриотика на Озерах“, предусматривающий строительство социальной инфраструктуры – школ, садиков, больницы.

А на других комплексах, где ничего не мешает закончить строительство, прекратил работы. И продолжает подстрекать людей, шантажируя власть. Это недопустимо! Застройщик собрал с инвесторов всего более 13 млрд грн! И, я считаю, правоохранительные органы должны с этим разобраться как можно быстрее! - отметил Кличко.

Кличко о застройщиках с 7-й минуты:

Напомним, в конце июня Кличко потребовал от СБУ и ГБР заняться строительной мафией. Столичный мэр отреагировал на журналистское расследование и хочет, чтобы правоохранители тоже провели расследование.