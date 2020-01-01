Впервые с начала месяца в Киеве меньше сотни новых больных

5 июля число новых больных с COVID-19 в Киеве опустилось ниже психологической отметки.

За минувшие сутки еще у 78 жителей Киева обнаружили коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число зараженных в столице достигло 5543 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал мэра Киева Виталия Кличко.

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По данным столичного градоначальника, за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 42 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 32 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, а также у 17-летней девушки и 3 мальчиков от 1 до 17 лет.

Кроме того, инфекция обнаружена еще у двух медиков.

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Больше всего случаев за сутки обнаружили в Деснянском районе города – 12. Также много больных выявлено в Оболонском (11), Днепровском (10) и Подольском (10) районах.

В течение суток в больницы Киева госпитализировали 13 пациентов с коронавирусом. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

В течение субботы выздоровевшими признаны 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1802 жителя столицы.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявлено 823 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За весь период с начала пандемии в Украине подтверждены 48500 случаев COVID-19.