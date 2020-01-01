COVID в Украине: Еще один регион перешагнул отметку в 5 тысяч больных

Уже три региона Украины преодолели рубеж в 5 тысяч выявленных случаев коронавируса. Также один регион уже имеет более 4 тысяч больных.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 823 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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За весь период с начала пандемии в Украине подтверждены 48500 случаев COVID-19, из них 1249 летальных, 21376 пациентов выздоровели.

В разрезе по регионам общая статистика следующая:

Винницкая область - 1951 (15)

Волынская область - 2705 (+42)

Днепропетровская область - 1115 (+5)

Донецкая область - 680 (+81)

Житомирская область - 1461 (+14)

Закарпатская область - 3321 (+107)

Запорожская область - 597 (+9)

Ивано-Франковская область - 2655 (+57)

Кировоградская область - 658 (+1)

г. Киев - 5543 (+78)

Киевская область - 2774 (27)

Львовская область - 6197 (+138)

Луганская область - 84 (0)

Читай также: Минздрав готовит в трех областях больницы второй волны Николаевская область - 458 (+3)

Николаевская область - 458 (+3) Одесская область - 1865 (+30)

Полтавская область - 324 (+2)

Ровенская область - 4108 (+67)

Сумская область - 317 (+9)

Тернопольская область - 2069 (+44)

Харьковская область - 2348 (+37)

Херсонская область - 196 (0)

Хмельницкая область - 839 (11)

Черновицкая область - 5002 (+30)

Черкасская область - 661 (+4)

Черниговская область - 572 (+12)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Ляшко рассказал, почему Украина не может преодолеть коронавирус. Рост числа инфицированных напрямую зависит от смягчения карантина и восприятия людьми адаптивного карантина как отмену всех ограничений.