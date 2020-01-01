COVID в Украине: Еще один регион перешагнул отметку в 5 тысяч больных
За прошедшие сутки в Украине выявлено 823 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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За весь период с начала пандемии в Украине подтверждены 48500 случаев COVID-19, из них 1249 летальных, 21376 пациентов выздоровели.
В разрезе по регионам общая статистика следующая:
- Винницкая область - 1951 (15)
- Волынская область - 2705 (+42)
- Днепропетровская область - 1115 (+5)
- Донецкая область - 680 (+81)
- Житомирская область - 1461 (+14)
- Закарпатская область - 3321 (+107)
- Запорожская область - 597 (+9)
- Ивано-Франковская область - 2655 (+57)
- Кировоградская область - 658 (+1)
- г. Киев - 5543 (+78)
- Киевская область - 2774 (27)
- Львовская область - 6197 (+138)
- Луганская область - 84 (0)
Читай также: Минздрав готовит в трех областях больницы второй волныНиколаевская область - 458 (+3)
- Одесская область - 1865 (+30)
- Полтавская область - 324 (+2)
- Ровенская область - 4108 (+67)
- Сумская область - 317 (+9)
- Тернопольская область - 2069 (+44)
- Харьковская область - 2348 (+37)
- Херсонская область - 196 (0)
- Хмельницкая область - 839 (11)
- Черновицкая область - 5002 (+30)
- Черкасская область - 661 (+4)
- Черниговская область - 572 (+12)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Ляшко рассказал, почему Украина не может преодолеть коронавирус. Рост числа инфицированных напрямую зависит от смягчения карантина и восприятия людьми адаптивного карантина как отмену всех ограничений.