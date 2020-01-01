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COVID в Украине: Еще один регион перешагнул отметку в 5 тысяч больных

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Уже три региона Украины преодолели рубеж в 5 тысяч выявленных случаев коронавируса. Также один регион уже имеет более 4 тысяч больных.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук Минздрава

За прошедшие сутки в Украине выявлено 823 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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За весь период с начала пандемии в Украине подтверждены 48500 случаев COVID-19, из них 1249 летальных, 21376 пациентов выздоровели.

В разрезе по регионам общая статистика следующая:

  • Винницкая область - 1951 (15)
  • Волынская область - 2705 (+42)
  • Днепропетровская область - 1115 (+5)
  • Донецкая область - 680 (+81)
  • Житомирская область - 1461 (+14)
  • Закарпатская область - 3321 (+107)
  • Запорожская область - 597 (+9)
  • Ивано-Франковская область - 2655 (+57)
  • Кировоградская область - 658 (+1)
  • г. Киев - 5543 (+78)
  • Киевская область - 2774 (27)
  • Львовская область - 6197 (+138)
  • Луганская область - 84 (0)

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    Николаевская область - 458 (+3)
  • Одесская область - 1865 (+30)
  • Полтавская область - 324 (+2)
  • Ровенская область - 4108 (+67)
  • Сумская область - 317 (+9)
  • Тернопольская область - 2069 (+44)
  • Харьковская область - 2348 (+37)
  • Херсонская область - 196 (0)
  • Хмельницкая область - 839 (11)
  • Черновицкая область - 5002 (+30)
  • Черкасская область - 661 (+4)
  • Черниговская область - 572 (+12)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Ляшко рассказал, почему Украина не может преодолеть коронавирус. Рост числа инфицированных напрямую зависит от смягчения карантина и восприятия людьми адаптивного карантина как отмену всех ограничений.

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Теги: коронавирус, Минздрав
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