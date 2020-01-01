Ляшко рассказал, почему Украина не может преодолеть коронавирус

Рост числа инфицированных напрямую зависит от смягчения карантина и восприятия людьми адаптивного карантина как отмену всех ограничений.

Украина не сможет победить пандемию COVID-19, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров. В связи с этим в Украине ежедневно подтверждают 800-1000 новых случаев заражения. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире канала Украина 24.

При этом он отметил, что не прописывание норм приводит к тому, что люди их нарушают, а это, в свою очередь, формирует негативный имидж и потенциальный источник инфицирования коронавируса.

По мнению Ляшко, рост числа инфицированных на прямую зависит от смягчения карантина и восприятие людьми адаптивного карантина как отмены всех ограничений.

Ранее Ляшко сообщил, что число тестирований на COVID в Украине выросло почти в 5 раз. Если в начале апреля украинские лаборатории проводили 16 тыс. исследований в неделю, то за прошедшую неделю было проведено более 78 тыс.

Ляшко объяснил снижение заболеваемости медиков COVID-19

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