Под Радой столкновения митингующих и полиции из-за отходов
Сегодня, 15 июля, в Киеве возле Верховной Рады произошли столкновения между митингующими, которые пришли поддержать законопроект №2207-1-д “Об управлении отходами“, и полицией. Об этом информирует Pavlovsky News.
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Активисты хотели пронести к зданию украинского парламента пакеты с мусором, чтобы иметь наглядный пример для народных депутатов. Однако, полиция это им не разрешила, так как невозможно было проверить содержимое пакетов.
В результате, между митингующими и правоохранителями произошли небольшие стычки.
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Законопроект №2207-1-д народные депутаты должны рассмотреть сегодня, 15 июля. В нем определяются основные принципы государственной политики в сфере управления отходами, а также обозначается структура управления отходами. Кроме того, предусматривается ответственность производителей отходов.
Ранее стало известно, что во всех районах Киева появятся пункты приема медицинских отходов. Их должны утилизировать в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.