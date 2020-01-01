Под Радой столкновения митингующих и полиции из-за отходов

Активисты пришли поддержать законопроект №2207-1-д "Об управлении отходами".

Сегодня, 15 июля, в Киеве возле Верховной Рады произошли столкновения между митингующими, которые пришли поддержать законопроект №2207-1-д “Об управлении отходами“, и полицией. Об этом информирует Pavlovsky News.

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Активисты хотели пронести к зданию украинского парламента пакеты с мусором, чтобы иметь наглядный пример для народных депутатов. Однако, полиция это им не разрешила, так как невозможно было проверить содержимое пакетов.

В результате, между митингующими и правоохранителями произошли небольшие стычки.

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Законопроект №2207-1-д народные депутаты должны рассмотреть сегодня, 15 июля. В нем определяются основные принципы государственной политики в сфере управления отходами, а также обозначается структура управления отходами. Кроме того, предусматривается ответственность производителей отходов.

Ранее стало известно, что во всех районах Киева появятся пункты приема медицинских отходов. Их должны утилизировать в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.