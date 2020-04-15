В Киеве появятся пункты утилизации медицинских отходов

Пункты прима медицинских отходов появятся в каждом районе столицы.

В каждом из 10 районов Киева будет открыт пункт приема и утилизации использованных медицинских масок и перчаток. Там их будут собирать, а потом утилизировать в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Об этом сообщил депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой у себя в Facebook.

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“Медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева. Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или помойку - это не решение проблемы“, - пишет депутат.

Он отметил, что медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные) должны быть герметично упакованы, обеззаражены и уже после этого переданы для дальнейшей утилизации.

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Яловой заявил, что на данный момент в столице нет мест, куда горожане могли бы выбросить средства индивидуальной защиты, что создает угрозу распространения инфекции с выброшенных масок, перчаток и защитной одежды.

Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева. Горожане смогут сдавать туда использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование, - написал Яловой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области умерла первая пациентка с COVID-19. Всего в регионе по состоянию на утро 15 апреля официально подтверждено 25 случаев заражения, один пациент выздоровел.

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