Слуга народа определилась с кандидатом в мэры Киева

Ирина Верещук, которая будет баллотироваться в мэры столицы от правящей партии, вызвала нынешнего мэра на дебаты. Зеленский поддержал идею.

Кандидатом в мэры Киева от партии Слуга народа, по результатам партийного праймериз, избрали народного депутата Ирину Верещук. Об этом в четверг, 16 июля, на встрече со СМИ по результатам заседания фракции сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наша партия проголосовала за Ирину Верещук", - сказал Зеленский.

Он объяснил, почему поддержал именно кандидатуру Верещук.

"С точки зрения социологии у Ирины был высокий балл. У нее было уже два балла. Мне не надо было ничего решать. Я действительно поддержал решение партии", - рассказал глава государства.

СМИ сообщают, что следующими по рейтингу расположились Александр Дубинский, Николай Тищенко, Дмитрий Гурин и Александр Качура. Также в мэры столицы хотел баллотироваться Александр Ткаченко, но его назначили министром культуры.

Ирина Верещук на брифинге вызвала на дебаты нынешнего городского голову Виталия Кличка. В свою очередь Зеленский отметил, что киевлянам было бы интересно послушать эти дебаты.

Справка: в 2010 году Верещук выбрали мэром Равы-Русской во Львовской области. На посту мэра города она находилась до февраля 2015 года, когда сложила свои полномочия. В 2019 году прошла в Верховную раду по списку Слуги народа. С сентября по ноябрь 2019 года была представителем правительства в парламенте.

Ранее Верещук заявляла о своем намерении баллотироваться в мэры Киева.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.

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