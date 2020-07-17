В Киеве задержали банду, устроившую стрельбу на стройплощадке

Задержанные оказались "гастролерами" из соседней Черниговщины.

Полиция Киевщины задержала группу вооруженных лиц, напавших на строителей одной из строек в Вышгородском районе. Как информирует пресс-служба Национальной полиции, в настоящее время четырем фигурантам за хулиганство с применением оружия грозит до семи лет тюрьмы.

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Как рассказали полицейские, на днях, около 23 часов вечера, группа лиц спортивного телосложения приехала на один из земельных участков в селе Хотяновка, где возводится новостройка. Там они напали на одного из разнорабочих, без каких-либо объяснений затащили его в строительный вагончик, где произвели около 9 выстрелов из травматического оружия в грудь мужчины. После чего скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу.

Оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с работниками Вышгородского отдела полиции провели масштабную поисковую работу, проработали камеры видеонаблюдения, установили машины, на которых передвигались злоумышленники. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения правоохранители задержали нападавших – троих мужчин и женщину. Все они жители Черниговщины, которые снимали жилье в столице. Во время обыска у них обнаружено и изъято оружие и патроны.

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По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины такого дерзкого вооруженного нападения. Решается вопрос об объявлении о подозрениях задержанным. Суд изберет для них меру пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что ррганизаторов перестрелки в Броварах до сих пор не установили. Генпрокурор Венедиктова призналась, что ей до сих пор не известно, кто организовал уличные бои в Броварах.