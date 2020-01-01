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В Киеве нетрезвый прохожий с ножом отнял у байкера мотоцикл

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Завладев чужим байком, неадекватный гражданин поехал кататься, но был вскоре задержан.
В Киеве нетрезвый прохожий с ножом отнял у байкера мотоцикл
© kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве нетрезвый прохожий с ножом отнял у байкера мотоцикл
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Следователи столичной полиции объявили подозрение молодому человеку, который под угрозой ножа завладел чужим мотоциклом. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Отмечается, что в дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на улице Кирилловской неизвестный под угрозой ножа забрал его мотоцикл. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции.

Правоохранители установили, что нетрезвый незнакомец сначала требовал ключи от транспортного средства, а затем начал угрожать ножом. Когда владелец отдал ключи, злоумышленник сел на мотоцикл и уехал в неизвестном направлении.

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По ориентировке сотрудники патрульной полиции задержали правонарушителя. Им оказался 33-летний уроженец Запорожской области.

Следователи объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством с угрозой применения насилия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на прохожих у метро бросался хулиган с ножницами. Мужчину задержали и передали медикам.

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Теги: нож, мотоцикл, байкеры, Киев, угон
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