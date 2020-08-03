Террориста в Киеве захватили
В понедельник, 3 августа, в Киеве силовики захватили узбекистанского террориста - Каримова Сухроба Рахмановича. При штурме никто не пострадал.
После захвата в здание вошли саперы.
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Штурм произошел в момент, когда 30-летний террорист давал интервью ряду украинских каналов. Он вел речь о том, что “необходимо арестовать всех президентов“ и “ввести военное положение на всей планете“.
Тем временем заглавы МВД Антон Геращенко подтвердил информацию о захвате террориста в Facebook.
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“Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение“ - отметил он.
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Может потому, что БТР ни в один лифт не поместился?