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Террориста в Киеве захватили

Комментариев: 1
При захвате узбекистанца никто не пострадал.

В понедельник, 3 августа, в Киеве силовики захватили узбекистанского террориста - Каримова Сухроба Рахмановича. При штурме никто не пострадал.

После захвата в здание вошли саперы. 

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Штурм произошел в момент, когда 30-летний террорист давал интервью ряду украинских каналов. Он вел речь о том, что “необходимо арестовать всех президентов“ и “ввести военное положение на всей планете“.

Тем временем заглавы МВД Антон Геращенко подтвердил информацию о захвате террориста в Facebook.

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“Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение“ - отметил он.

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Теги: Киев, террорист, захват
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    03.08.2020, 15:13
Оценка:  0
Lyonya-Space
Что-то быстро его обезвредили...
Может потому, что БТР ни в один лифт не поместился?
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