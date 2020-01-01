Сын, наркотики и мечты о Канаде: Что известно о "киевском террористе"

В социальных сетях и СМИ появилась информация о личности человека, захватившего заложницу в киевском банке.

В СМИ появилась информация о мужчине, который в понедельник, 3 августа, захватил заложницу в одном из киевских банков. Как уже ранее сообщалось, захватчика зовут Сухроб Рахматович Каримов, 1988 года рождения. Он является гражданином Узбекистана, получил право на постоянное проживание в Украине в 2017 году.

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Как пишет “Страна“ со ссылкой на замглавы МВД Антона Геращенко, у Каримова есть жена и ребенок. Возможно, они живут раздельно, поскольку последние совместные фото с ними Каримов публиковал в 2016 году.

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Также журналисты нашли на странице Каримова в соцсети послание сыну, которое датировано еще 2016 годом:

Я люблю тебя сыночек, очень люблю. Чтобы не случилось, знай, папа тебя очень любит. Всегда добивайся своего, будь сильным мальчиком. Будь честным и благородным, уважай и люби свою маму. Помни о своих корнях, знай, в трудные моменты, у тебя есть дяди и бабушка, они тебе помогут сынок. Люблю тебя, береги себя.

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По данным блогера Александра Долгого, террорист некоторое время проживал в хостеле на улице Антоновича в Киеве, работал официантом. Употреблял наркотики, из-за чего лишился места в хостеле год назад.

Судя по отметкам “нравится“ в Facebook Каримова, он планировал эмиграцию в Канаду и не исключено, что службу в канадской армии по контракту.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчик банка в Киеве призывал убить Путина и Кадырова. Также мужчина ранее объявил джихад арабам и евреям.