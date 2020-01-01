В Киеве женщина накормила соседей отравленными блинами

Киевлянка добавила в блюдо моющее средство. В результате за медпомощью обратилась семья с двумя детьми.

В Печерском районе Киева женщина отравила соседей с маленькими детьми. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф во вторник, 4 августа.

"Вчера вечером поступил вызов из Печерского района. Семья с двумя детьми, трех и шести лет, отравилась, поев блинов, в тесто которых, как они узнали, психически больная соседка подлила моющее вещество. Здесь обошлось без госпитализации... Но те блины семья запомнит надолго", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее на Прикарпатье женщине дали 15 лет за убийство двух детей. Женщина отравила малолетних детей снотворными, после чего порезала вены и выпила крысиного яда.

Также сообщалось, что в Днепре отец отравил сына-инвалида и повесился. В Днепре отец на Рождество отравил своего восьмилетнего сына с инвалидностью, а вскоре и сам повесился на даче.

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