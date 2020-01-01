На Прикарпатье мать убила двоих детей и пыталась покончить с собой

Попытка суицида не спасла женщину от тюрьмы.

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На Прикарпатье Коломыйский горрайсуд признал женщину виновной в убийстве ее двух маленьких детей и приговорил к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Ивано-Франковской области.

В апреле 2016 года женщина растворила в воде снотворное и дала выпить двум своим детям — мальчикам двух и девяти лет, вследствие чего те умерли, — говорится в сообщении.

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Подробности происшествия рассказали “Факты“. По информации журналистов, трагедия произошла в поселке Верховина. 31-летняя Анна П. закрылась с детьми в своем доме. Когда муж стучал в двери, не отзывалась и не открывала.

Женщина растворила в воде огромную дозу снотворного и заставила своих сыновей под видом витаминов выпить это. После этого Анна попыталась покончить жизнь самоубийством: перерезала себе вены и выпила крысиный яд, однако осталась жива.

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Причины ее действий неизвестны, так как в оставленной записке женщина только попрощалась со всеми. Соседи и родственники предполагают, что на крайний шаг ее толкнуло тяжелое материальное положение: муж с ней не жил и деньгами не помогал.

Суд назначил горе-матери психиатрическую экспертизу, которая признала ее виновной. Между тем, прокуратура недовольна приговором в 15 лет тюрьмы и настаивает на пожизненном лишении свободы. Готовится апелляционная жалоба на решение суда.

Напомним, в Одессе ребенок хотел выпрыгнуть из окна. Выяснилось, что мать оставила детей на двое суток и ушла гулять с друзьями.

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