В Гидропарке иностранец расстрелял охранника кафе – полиция

Конфликт возник якобы из-за кражи, совершенной посетителем кафе.

Правоохранители задержали иностранца, который устроил стрельбу в столичном Гидропарке. Как сообщает пресс-служба киевской полиции, задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Как рассказали правоохранители, в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о ранении мужчины на территории Гидропарка. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, наряд патрульной полиции и бригада медиков.

Работники полиции установили, что между посетителем развлекательного заведения и охранником возник конфликт из-за якобы кражи. В ходе спора, который продолжился на улице, посетитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. 27-летнего пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали правонарушителя. Им оказался 36-летний гражданин другого государства, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Киева ранили девушку, ставшую свидетельницей разборок. Злоумышленника задержали.