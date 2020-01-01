На Днепропетровщине копы со стрельбой догоняли нарушителя на “Москвиче”

Автомобилист выезжал на встречку и всячески нарушал ПДД.

Инцидент произошел в Кривом Роге в ночь на среду, 5 августа. Там водителя “Москвича” остановили в районе шахты “Юбилейной”.

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Об этом сообщает “Первый Городской”.

Когда водителя тормознули патрульные, оказалось, что он сел за руль с правами не той категории. Автомобилисту выписали штраф.

Отмечается, что мужчина был задет и решил отомстить правоохранителям. Он догнал полицейское авто “Приус” и протаранил его, после чего быстро уехал.

Патрульным пришлось догонять нарушителя. Копы на нескольких машинах устроили погоню в центре города, требуя в рупор, чтобы водитель остановился.

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Но мужчина игнорировал просьбу и продолжал убегать, нарушая правила дорожного движения. Он выезжал на встречку, подрезая других участников трафика, и мчался на красный свет.

В районе дамбы КРЭСа автомобилист был предупрежден о том, что если не притормозит, то будет открыта стрельба. Однако водитель не остановился даже после того, как копы семь раз выстрелили по колесам.

С тремя спущенными шинами мужчина доехал до 5-го Заречного микрорайона и остановился в школьном дворе. Там его и задержали.

При этом нарушитель не унялся и после этого. Он ударил одного из копов, травмировав ему руку.

Чтобы унять хулигана, пришлось вызвать следственную группу.

Напомним, ранее мы писали, что на Кировоградщине пьяный автомобилист убегал от копов и протаранил столб.

