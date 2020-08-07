В Киеве неизвестные украли детали недостроенного Воскресенского моста

Похищены ванты, которые должны держать конструкцию возводимого моста.

В Киеве неизвестные украли 12 новых вант, которые должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал у себя в Facebook.

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По его словам, примерно 15 молодых людей спортивного телосложения, одетых в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали охранников моста, загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили на него 12 тросов и уехали с ними.

Кличко отметил, что это тросы от немецкого производителя, за которые город уже заплатил. Коммунальное предприятие, заказавшее строительство моста, обратилось в полицию, и та уже возбудила уголовное дело.

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Мэр столицы отмечает, что сразу после кражи заказчику позвонил один из субподрядчиков и заявил о желании забрать ванты с моста.

И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства, - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что на пункте въезда на Труханов остров в Киеве вандал разбил оборудование - шлагбаум, светофор, две камеры и другие технические средства.