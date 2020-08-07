Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве неизвестные украли детали недостроенного Воскресенского моста

Комментариев: 2
Похищены ванты, которые должны держать конструкцию возводимого моста.
В Киеве неизвестные украли детали недостроенного Воскресенского моста
© facebook.com/Vitaliy.Klychko
Фото 1/3
В Киеве неизвестные украли детали недостроенного Воскресенского моста
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве неизвестные украли 12 новых вант, которые должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал у себя в Facebook.

Читай также: Перед Верховной Радой провалился асфальт из-за аварии на водопроводе

По его словам, примерно 15 молодых людей спортивного телосложения, одетых в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали охранников моста, загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили на него 12 тросов и уехали с ними.

Кличко отметил, что это тросы от немецкого производителя, за которые город уже заплатил. Коммунальное предприятие, заказавшее строительство моста, обратилось в полицию, и та уже возбудила уголовное дело.

Читай также: Кличко на прогулке боролся с граффитчиками

Мэр столицы отмечает, что сразу после кражи заказчику позвонил один из субподрядчиков и заявил о желании забрать ванты с моста.

И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства, - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что на пункте въезда на Труханов остров в Киеве вандал разбил оборудование - шлагбаум, светофор, две камеры и другие технические средства.

Поделись:
Теги: Кличко, Киев, мост, Подольско-Воскресенский мост, кража
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    07.08.2020, 19:35
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Писька сам виноват. После ухода Мостостроя он доверил строительство какому-то левому Еко-Буд-Трейд, у которого даже нет лицензии на строительство мостов.
Путин-Xyйло    07.08.2020, 18:59
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Не удивлюсь если позвонил заказчик воровства.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь