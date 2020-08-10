Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве мошенники украли помещение полиции

Комментариев: 1
Без своих "офисов" остались участковые инспекторы Дарницкого района.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook МВД

Киевская прокуратура через суд требует вернуть территориальной общине города Киева нежилые помещения в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв.м. и стоимостью более 3 млн грн., которые мошенники присвоили на основании поддельных документов. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Читай также: Кабмин введет уголовную ответственность за подделку документов

Так, в рамках уголовного производства местная прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции для размещения комнаты участковых инспекторов.

С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество, - сообщает прокуратура.

Читай также: В Мариуполе ликвидировали мошеннический колл-центр

В рамках уголовного производства на помещения, которые стали объектом преступных посягательств, наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве судят мошенника, который пытался завладеть квартирой ветерана АТО.

Поделись:
Теги: мошенники, полицейские, прокуратура, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Olifir4ik    10.08.2020, 19:07
Оценка:  0
Olifir4ik
Рейдэров крышует власть. У киевлян десятками забирают жилье. Мегаинвест Сервис во главе с Мацкевичем Денисом. Подобных контор море. Ни президенту ни мэру заявы не принесли никакого результата. Выбрали....
dj_qwe    10.08.2020, 18:25
Оценка:  +8
dj_qwe
Новость агонь! Выходит у нас даже полиция не может защитить своё.
Только вдумайтесь - у полиции украли помещение. Завтра украдут у Витали Киев, а у Володи Украину.
Как можно подделать документ с базы коммунальной собственности?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь