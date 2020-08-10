В Киеве мошенники украли помещение полиции

Без своих "офисов" остались участковые инспекторы Дарницкого района.

Киевская прокуратура через суд требует вернуть территориальной общине города Киева нежилые помещения в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв.м. и стоимостью более 3 млн грн., которые мошенники присвоили на основании поддельных документов. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

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Так, в рамках уголовного производства местная прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции для размещения комнаты участковых инспекторов.

С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество, - сообщает прокуратура.

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В рамках уголовного производства на помещения, которые стали объектом преступных посягательств, наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве судят мошенника, который пытался завладеть квартирой ветерана АТО.