Киевлянина приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство 16-летней дочки

Дочка сделала замечание своему отцу, который пришел домой в состоянии алкогольного опьянения.

Киевлянин, который убил свою дочь kyiv.gp.gov.ua

Святошинский районный суд города Киева признал 52-летнего киевлянина виновным в умышленном убийстве собственной дочери и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает киевская прокуратура.

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Трагедия произошла в сентябре 2019 года в одной из квартир по улице Попова в Оболонском районе столицы.

16-летняя дочка сделала замечание своему отцу, который пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возник конфликт. Отец нанес дочке несколько ударов по голове, после чего связал её и задушил. Девушка умерла на месте.

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В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал. Однако, суд пришел к выводу, что собранные следствием доказательства полностью его изобличают. Поэтому мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы.

Ранее в Харькове полиция задержала 32-летнего местного жителя, который убил своего отца. Причина конфликта – злоупотребление отцом спиртными напитками.