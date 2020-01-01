Убили, расчленили и съели: В Харькове на 15 лет посадили отца и сына

Родственники поссорились со знакомым и на этой почве жестоко лишили его жизни, а после расчленили труп.

В Харькове суд приговорил к 15 годам заключения отца и сына, которые убили бывшего работника правоохранительных органов, расчленили его и съели. Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда города.

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По данным суда, один из обвиняемых – уроженец Германии, гражданин Украины, второй – уроженец Харькова. Они приходятся друг другу отцом и сыном.

Установлено, что вечером 3 октября 2018 года обвиняемые находились у себя дома вместе с потерпевшим, с которым познакомились в этот же день и пригласили в гости для совместного употребления спиртных напитков. Во время застолья между хозяевами и гостем возник конфликт на почве “разногласий относительно участия в антитеррористической операции“.

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Один из мужчин схватил потерпевшего, второй взял нож и перерезал шею, дважды ударил в грудную клетку. От полученных травм гость скончался на месте.

После этого один из злоумышленников отрезал потерпевшему голову, разрезал живот, вынул внутренние органы и срезал кожу с мышцами в нескольких местах.

Старший мужчина на суде заявил, что сам совершил убийство. Однако во время следственного эксперимента его сын признался, что также принимал участие в убийстве. Он отметил, что голову отрезали, чтобы погибшего никто не опознал. Другие отрезанные части тела он положил в кастрюлю, а его отец якобы сказал, что будет их готовить. Через три дня труп выбросили.

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Брат погибшего на суде рассказал, что тот работал в милиции и был уволен незадолго до пенсии.

Суд признал мужчин виновным в совершении преступления по п. п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на 15 лет. В счет наказания им зачтут время, проведенное под стражей с 13 октября 2018 года. Кроме того, фигурантов обязали выплатить жене и сыну убитого чуть более полумиллиона гривен.

Напомним, в Пакистане мужчина убил сестру и брата за слишком сладкий напиток. Пакистанец обвинил родственников в том, что те пересластили и, тем самым, испортили напиток. В ходе ссоры он застрелил сестру и брата и скрылся.

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