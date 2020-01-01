COVID-19 в Киеве: за сутки 182 новых случая

В Дарницком районе заразились 39 человек.

В Киеве продолжает каждый день увеличиваться количество людей с COVID-19. За минувшие сутки 182 киевлянина заразились этим опасным вирусом, сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

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Среди заразившихся: 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 года, а также 13 детей в возрасте от 2 до 14 лет. Не смоги защитить себя от коронавируса пять медиков.

27 человек чувствовали себя плохо, поэтому их госпитализировали. Остальные находятся дома на самоизоляции. За состоянием их здоровья наблюдают медики.

С момента начала пандемии коронавируса заразились уже 9 869 киевлян. 3 278 человек сумели побороть болезнь. 147 человек умерли. За минувшие сутки никто из киевлян от COVID-19 не умер.

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По-прежнему больше всего случаев заражений в столице – в Дарницком районе. Там за минувшие сутки заболели 39 человек. В Деснянском районе – 24 человека.

Всего же в Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 1 433 человека. Больше всего – во Львовской области и в Киеве.