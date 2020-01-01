Объявленные в розыск судьи находятся на рабочих местах – ОАСК

В Окружном суде Киева заявляют, что судьи ни от кого не скрываются.

Глава Окружного административного суда Киева, его заместитель и три судьи, которые Национальным антикоррупционным бюро Украины были объявлены в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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“Те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали. Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до сих пор в установленном законом порядке, не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове“, - говорится в сообщении на сайте суда.

Также отмечается, что судьи ОАСК находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Вчера стало известно, что глава суда и еще несколько судей были объявлены в розыск.