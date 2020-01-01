Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Объявленные в розыск судьи находятся на рабочих местах – ОАСК

Комментариев: 0
В Окружном суде Киева заявляют, что судьи ни от кого не скрываются.
Объявленный в розыск глава ОАСК Павел Вовк
Объявленный в розыск глава ОАСК Павел Вовк
pravda.com.ua

Глава Окружного административного суда Киева, его заместитель и три судьи, которые Национальным антикоррупционным бюро Украины были объявлены в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Читай также: У НАБУ забирают дело Окружного админсуда Киева

“Те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали. Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до сих пор в установленном законом порядке, не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове“, - говорится в сообщении на сайте суда.

Также отмечается, что судьи ОАСК находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Вчера стало известно, что глава суда и еще несколько судей были объявлены в розыск.

Поделись:
Теги: ОАСК, суд, НАБУ, розыск, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь