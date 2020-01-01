Иностранец в столице ограбил 8-летнюю девочку

Полиция быстро установила личность грабителя.

В Киеве сотрудники полиции задержали 39-летнего гражданина другой страны, который силой забрал у 8-летней девочки мобильный телефон. Об этом информирует сегодня пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, в Лесном массиве на улице Милютенко неизвестный мужчина подошел к девочке и забрал у нее мобильный телефон. Потерпевшая стала звать на помощь. Её крики услышали прохожие и вызвали полицию.

Правоохранителям в результате следственно-оперативных мероприятий удалось установить личность преступника. Его задержали в квартире, которую он арендовал. Он успел сдать мобильный телефон в ломбард. Сейчас телефон присоединен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 УК Украины (Грабеж). По ней максимальное наказание составляет 5 лет.

Ранее в Киеве задержали двух убийц следователя СБУ Романа Закладного. Во время обысков у них нашли вещи, принадлежавшие убитому.