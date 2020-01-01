Был пьян: Задержан "минер" моста Патона

За содеянное правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

Утром 1 ноября в столичную полицию поступило три сообщения о заминировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона. По указанным адресам немедленно выезжали работники профильных служб полиции Киева. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли.

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Через час оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это уроженец Черниговщины, 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до весны ограничили скорость на части дорог.