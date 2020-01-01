Сценарий возможен при попадании столицы в "красную" зону карантина.

В Минздраве не исключают второе закрытие метро Киева. Когда это произойдёт и почему, объяснил главный санврач Украины Виктор Ляшко. Его слова передаёт “Сегодня“.

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По словам политика, метро и другой общественный транспорт прекратит работу при попадании Киева в “красную“ зону карантина. Кроме городского власти также могут ввести запрет на посадки на межобластной и межрегиональный транспорт.

Примечательно, что выезжающие маршруты из столицы тоже запретят, если город станет “красным“.

“Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается“, – отметил Виктор Ляшко.

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Ранее сообщалось, что попавший в “красную“ зону карантина Ужгород обратился к Минздраву с просьбой ослабить карантинные меры. Мол есть областные центры, в которых введённые с понедельника ограничения являются не такими сильными.