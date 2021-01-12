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В Киеве подняли тарифы на тепло и горячую воду

Комментариев: 1
С 1 января стоимость услуг "Киевтеплоэнерго" выросла на 16-19%.
Киевлянам придется заплатить за тепло больше
Киевлянам придется заплатить за тепло больше
depositphotos.com

С 1 января 2021 года выросли тарифы коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго“. Соответствующее решение, принятое Киевской городской государственной администрацией 29 декабря 2020 года, было опубликовано на сайте города.

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Согласно документу, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.

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Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский потребовал срочно решить вопрос с ценами на газ. Президенту показали предварительный план по существенному снижению газовых тарифов.

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Теги: тарифы, отопление, горячая вода, Киевтеплоэнерго, Киев, КГГА
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Комментариев (1)
sansantral    12.01.2021, 16:08
Оценка:  +9
sansantral
вот и славненько. теперь совершенно спокойно можно не платить. доход официальный есть, подачка пенсией обзывается. пусть подают в суд и получают часть тех копеек что платит государство. или батареи срезают. пох.
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