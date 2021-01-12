В Киеве подняли тарифы на тепло и горячую воду
С 1 января 2021 года выросли тарифы коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго“. Соответствующее решение, принятое Киевской городской государственной администрацией 29 декабря 2020 года, было опубликовано на сайте города.
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Согласно документу, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал).
Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.
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Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).
Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский потребовал срочно решить вопрос с ценами на газ. Президенту показали предварительный план по существенному снижению газовых тарифов.