Зеленский потребовал срочно решить вопрос с ценами на газ

Президенту показали предварительный план по существенному снижению газовых тарифов.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, из-за повышения которых уже вторую неделю по всей стране протестуют граждане. Об этом шла речь на совещании у главы государства, посвященному энергетическому вопросу, сообщает Офис Президента.

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На совещании премьер-министр Денис Шмыгаль и временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко проинформировали, что Кабинет Министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

В частности, Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению справедливой цены.

Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан, - подчеркнул Владимир Зеленский.

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В этом контексте участники совещания также обсудили вопросы сохранения макрофинансовой стабильности и развития честной конкуренции на энергетическом рынке.

Напомним, в последние дни по Украине прокатилась серия протестов в связи с подорожанием газа. Так, сегодня на Буковине прошли сразу три подобные акции.