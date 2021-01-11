Зеленский потребовал срочно решить вопрос с ценами на газ
Президент Владимир Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, из-за повышения которых уже вторую неделю по всей стране протестуют граждане. Об этом шла речь на совещании у главы государства, посвященному энергетическому вопросу, сообщает Офис Президента.
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На совещании премьер-министр Денис Шмыгаль и временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко проинформировали, что Кабинет Министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.
В частности, Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению справедливой цены.
Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан, - подчеркнул Владимир Зеленский.
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В этом контексте участники совещания также обсудили вопросы сохранения макрофинансовой стабильности и развития честной конкуренции на энергетическом рынке.
Напомним, в последние дни по Украине прокатилась серия протестов в связи с подорожанием газа. Так, сегодня на Буковине прошли сразу три подобные акции.
По остальным ценам всё пучком, вопросов нет?
помню