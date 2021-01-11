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Зеленский потребовал срочно решить вопрос с ценами на газ

Комментариев: 8
Президенту показали предварительный план по существенному снижению газовых тарифов.
В Офисе президента обсудили цены на газ
В Офисе президента обсудили цены на газ
ОП

Президент Владимир Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, из-за повышения которых уже вторую неделю по всей стране протестуют граждане. Об этом шла речь на совещании у главы государства, посвященному энергетическому вопросу, сообщает Офис Президента.

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На совещании премьер-министр Денис Шмыгаль и временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко проинформировали, что Кабинет Министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

В частности, Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению справедливой цены.

Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан, - подчеркнул Владимир Зеленский.

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В этом контексте участники совещания также обсудили вопросы сохранения макрофинансовой стабильности и развития честной конкуренции на энергетическом рынке.

Напомним, в последние дни по Украине прокатилась серия протестов в связи с подорожанием газа. Так, сегодня на Буковине прошли сразу три подобные акции.

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Теги: газ, тарифы, Зеленский, президент, Шмыгаль, премьер-министр
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Комментариев (8)
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Duster    11.01.2021, 17:01
Оценка:  -20
Duster
Только на газ?
По остальным ценам всё пучком, вопросов нет?
Woodbrother    11.01.2021, 16:57
Оценка:  +2
Woodbrother
Игорь Валерьевич все равно ему ничего не разрешит
antonio111333    11.01.2021, 17:38
Оценка:  -21
antonio111333
А когда Педя со товарищами поднимал достоинство - Игорь Валерьевич был НЕ против ???
Woodbrother    11.01.2021, 17:43
Оценка:  -1
Woodbrother
Игорь Валериевич при Пете был нашкодившим котом под лавкой.
antonio111333    11.01.2021, 17:59
Оценка:  -20
antonio111333
ну да ну да

помню
Мефодя    11.01.2021, 16:56
Оценка:  -22
Мефодя
Клоун продолжает трахать в мозг наших"нерабов".Скоро выяснится что олигархи хотели поднять цену на газ ещё выше,но исключительно стараниями Зе,остановились на нынешнем уровне повышения тарифов.И"нерабы",поним ающе закивав своими куриными головешками,отправятся оплачивать новые платёжки. :-)
GOOD_666    11.01.2021, 16:46
Оценка:  -21
GOOD_666
Зеленский потребовал срочно решить вопрос с ценами на газ ПОДНЯТЬ ИХ В ТРИЖДЫ
My_name_is_Alien    11.01.2021, 16:40
Оценка:  -1
My_name_is_Alien
брехуны зеленые!
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