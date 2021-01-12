Министр предложил снизить цену на газ на 44% для некоторых украинцев

Стоимость для "чувствительных потребителей" может быть уменьшена уже в феврале.

Министр энергетики Юрий Витренко предложил снизить цену на газ на 44% для “чувствительных потребителей“, то есть для тех украинцев, кто имеет право на субсидию. Ведомство уже рассматривает такой сценарий и проводит расчеты. Соответствующее сообщение Витренко опубликовал на своей странице в Facebook.

Читай также: В Украине ускорилась инфляция

По словам министра, согласно расчетам Минэнергетики, речь идет о цене в 5 356, что меньше от средневзвешенной цены в январе на 44%. Если в сложившейся ситуации ничего не предпринять, то в феврале стоимость газа может вырасти примерно на 15%.

Витренко считает, что госкомпания “Укргаздобыча“ может продавать поставщикам “уязвимым“ потребителям газ по стоимости “хаб минус“. Цифры будут пересматривать раз в год. Поставщики смогут и дальше конкурировать, предлагая разные наценки, максимальный размер которой ограничат.

Читай также: “Слуги” пообещали антикризисный план по снижению газовых тарифов

Министр также напомнил, что украинцев газом снабжают компании. В январе их цена за 1 тыс кубометров составляла от 6 990 до 10 800 грн. Средневзвешенная стоимость была на показателе в 9 618. При этом, государственная компания “Нафтогаз“ установила цену в 7 220 грн.

“То есть в облгазсбытов в среднем цена на 33% выше. Но при этом их доля “рынка“ – 89%“, – добавил Витренко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал два сценария снижения цен на газ.