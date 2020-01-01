В Киеве от COVID выздоровело больше людей, чем заразилось

В больницы за сутки направили 68 человек с коронавирусом.

За минувшие сутки, 15 января, в Киеве подтвердили 821 новый случай COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Выздоровели 935 человек.

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Среди заразившихся: 484 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 316 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, а также 21 ребенок в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. Среди заразившихся есть 29 медиков.

В больницы за минувшие сутки направили 68 человек с коронавирусом. Остальных оставили дома на самоизоляции.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Дарницком районе – 151, и в Деснянском районе – 119.

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Всего с начала пандемии в Киеве подтверждено 121 903 случая COVID-19. Выздоровели 47 284 человека (935 – за минувшие сутки), а 2 175 – умерли (14 – за минувшие сутки). Болеют 72 444 человека.

Ранее сообщалось, в Украине за прошедшие сутки, 15 января, подтвердили 7 729 новых случаев COVID-19, Выздоровели 9 792 человека. Госпитализировали 2 083 больных.