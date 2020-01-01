В Киеве резко снизилось число заболевших коронавирусом

В предыдущие дни фиксировали по 800 случаев в сутки.

С начала эпидемии в Киеве уже 123 тысячи заражений Кличко / Телеграм

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 301 больного коронавирусом. Всего с начала эпидемии случаев заболевания уже 122 997. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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Среди заболевших:

173 женщины в возрасте от 18 до 99 лет

121 мужчина в возрасте от 19 до 95 лет

3 девочки от 11 до 17 лет и 4 мальчика от 15 дней до 16 лет.

Заболели, в частности, 8 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 123, в Соломенском - 54 и в Днепровском районе - 40 случаев.

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За прошедшие сутки 5 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2195 летальных случаев от вируса.

В больницы Киева госпитализировали 25 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 211 человек. Всего коронавирус преодолели 48073 жителя столицы.

Напомним, В Украине выявили минимальное число новых случаев COVID с сентября. За прошедшие сутки подтвердили 3 034 новых случая COVID-19.