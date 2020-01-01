В Киевской области горел торговый рынок: Тушили почти 3 часа

Была угроза распространения огня на торговые павильоны.

В Киевской области горел торговый рынок. Спасатели тушили его почти 3 часа. Подробности о происшествии сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

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По данным ведомства, инцидент произошел 18 января в пгт Бородянка. Сообщение о пожаре было получено в 03:01. На место сразу же выехали бойцы ГСЧС.

Спасатели установили, что горело одно из зданий и территория рынка по всей площади около 1,7 тыс квадратных метров. Также была опасность, что огонь перекинется на расположенные неподалеку павильоны.

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Для борьбы с пожаром на место были вызваны сотрудники ГСЧС из 4-х соседних населенных пунктов. К 04:25 им удалось локализировать пожар. Его полностью потушили в 05:55.

В сообщении указывается, что на месте происшествия работали 30 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания здания на территории рынка пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что полиция назвала возможные причины пожара в одесском отеле.