Пожар произошел в Дарницком районе.

В Киеве не могут потушить 3-этажный жилой дом ГСЧС / Facebook

В Киеве не могут потушить 3-этажный жилой дом. На месте работают 30 спасателей. Подробности передает пресс-служба ГСЧС.

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По данным ведомства, информация о возгорании в доме в Дарницком районе столицы поступила в Службу спасения 18 января в 16:57. В данный момент горит кровля жилого дома на площади в 100 квадратных метров.

В ГСЧС отметили, что ликвидация пожара продолжается. Что касается жертв, то, согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Фото с места происшествия ГСЧС / Facebook

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На месте происшествия работают 30 человек личного состава ГСЧС. В тушении пожара также задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, что в Киевской области горел торговый рынок. Спасатели тушили пламя почти 3 часа.