На Ровенщине горел склад с опилками и кукурузой
Пожар произошел 18 января в Здолбунове на Ровенщине. Там на ул. Шевченко горело помещение недействующего склада.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Ровенской области.
Отмечено, что воспламенилось здание, площадью 150х30 м. Пламя охватило остатки кукурузы и опилки, объемом 1 тыс. кубометров, которые там хранились.
В связи с повышенным уровнем пожарной опасности на место выехало 4 подразделения ГСЧС Ровно и Здолбунова. Пожар удалось локализовать и устранить открытые очаги горения.
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После этого спасатели начали проводить мероприятия по окончательной ликвидации последствий ЧП. На месте работало 22 бойца ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области горел торговый рынок, тушили почти 3 часа.