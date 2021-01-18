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На Ровенщине горел склад с опилками и кукурузой

Комментариев: 1
Во время ЧП никто не пострадал.
В Ровенской области горел склад
В Ровенской области горел склад
rv.dsns.gov.ua

Пожар произошел 18 января в Здолбунове на Ровенщине. Там на ул. Шевченко горело помещение недействующего склада.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Ровенской области.

Отмечено, что воспламенилось здание, площадью 150х30 м. Пламя охватило остатки кукурузы и опилки, объемом 1 тыс. кубометров, которые там хранились.

В связи с повышенным уровнем пожарной опасности на место выехало 4 подразделения ГСЧС Ровно и Здолбунова. Пожар удалось локализовать и устранить открытые очаги горения.

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После этого спасатели начали проводить мероприятия по окончательной ликвидации последствий ЧП. На месте работало 22 бойца ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области горел торговый рынок, тушили почти 3 часа.

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Теги: Ровенская область, пожар, ГСЧС, спасатели, огонь, склад
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Комментариев (1)
Пyтин-Xуйлo    18.01.2021, 14:53
Оценка:  -23
Пyтин-Xуйлo
Докатились, в хоть СССР водку гнали из опилок, а тут кукурузу лепят из опилок. Не до жиру, считают и так сожрут
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