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В Киеве двое с собакой гуляли на озере и ушли под лед

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Мужчина смог выбраться и спас спутницу с животным.
Под лед провалились люди и животное
Под лед провалились люди и животное
t.me/kyiv_n/

Инцидент произошел в Оболонском районе Киева. Там провалились под лед двое людей и одно животное.

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Об этом стало известно из публикации в Телеграм-канале Киев Сейчас, где также появилось фото с места ЧП.

Как рассказали очевидцы в соцсети, парень с девушкой гуляли у Белого озера. С ними была их собака.

В итоге парочка решила разнообразить прогулку и зашла с питомцем на покрытую льдом водную гладь. Внезапно хрупкий лед затрещал под ногами. Все закончилось тем, что киевляне вместе с собакой ушли на дно.

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Мужчина смог самостоятельно выбраться из ловушки. После этого он вытащил из ледяной воды спутницу и пса.

Жителей столицы предупреждают, что, несмотря на сильный мороз, не везде лед достаточно крепкий. В связи с этим стоит сто раз подумать, прежде чем зайти на заледеневшую поверхность водоема.

ЧП произошло на Белом озере
ЧП произошло на Белом озере
t.me/kyiv_n/

Напомним, ранее мы писали, что Кличко нырнул в прорубь в 19-градусный мороз.

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Теги: Киев, лед, озеро, Оболонь, собака, провалились люди под лед водохранилище, столица, ЧП
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