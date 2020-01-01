В Киеве двое с собакой гуляли на озере и ушли под лед
Инцидент произошел в Оболонском районе Киева. Там провалились под лед двое людей и одно животное.
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Об этом стало известно из публикации в Телеграм-канале Киев Сейчас, где также появилось фото с места ЧП.
Как рассказали очевидцы в соцсети, парень с девушкой гуляли у Белого озера. С ними была их собака.
В итоге парочка решила разнообразить прогулку и зашла с питомцем на покрытую льдом водную гладь. Внезапно хрупкий лед затрещал под ногами. Все закончилось тем, что киевляне вместе с собакой ушли на дно.
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Мужчина смог самостоятельно выбраться из ловушки. После этого он вытащил из ледяной воды спутницу и пса.
Жителей столицы предупреждают, что, несмотря на сильный мороз, не везде лед достаточно крепкий. В связи с этим стоит сто раз подумать, прежде чем зайти на заледеневшую поверхность водоема.
Напомним, ранее мы писали, что Кличко нырнул в прорубь в 19-градусный мороз.