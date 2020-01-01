В Киеве похититель авто убегал от копов по замерзшему Днепру

Злоумышленника после погони задержали и передали следователям.

В Киеве на углу проспекта Гагарина и ул. Сосюры патрульные заметили Лексус, который нарушил правила дорожного движения. Это привлекло внимание полицейских.

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Об этом сообщила Патрульная полиция в Киеве.

Уточняется, что водитель авто поехал прямо по полосе, с которой нужно поворачивать налево. Инспекторы потребовали у автомобилиста остановиться, но он вместо этого только прибавил газу.

Копы последовали за Лексусом, который на скорости помчался по Русановской набережной. На спуске водитель не справился с управлением и влетел в бордюрный камень. После этого мужчина остановился, бросил машину и стал убегать от патрульных по замерзшему Днепру.

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Полицейские кинулись по льду догонять нарушителя, который побежал в сторону правого берега. При этом на том берегу водителя ждало еще несколько экипажей оперативников, которых успели вызвать на подмогу копы.

Беглеца задержали на ул. Набережно-Крещатицкой. Оказалось, что он не просто нарушил ПДД, а угнал Лексус, на котором ехал. По предварительной информации, ночью злоумышленник завладел машиной на ул. Краковской. Он разбил стекло, после чего попал внутрь и перепрограммировал бортовой компьютер авто. Мужчину для дальнейших разбирательств передали следственно-оперативной группе Днепровского управления полиции.

Злоумышленник пытался убежать facebook.com/kyivpatrol/

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