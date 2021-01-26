Жгут файеры и ждут Авакова: В Киеве митингуют вкладчики “Аркады”
В Киеве 26 января устроили акцию протеста считающие себя обманутыми вкладчики банка Аркада. Это уже далеко не первый митинг инвесторов, в этот раз они пришли к зданию МВД.
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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, показав фото и видео с места событий.
На кадрах видно, что митингующих собралось несколько десятков. Они принесли флаги Украины, транспаранты и жгут файеры. Пока о нарушениях не сообщается, порядок охраняют оперативники.
Участники протеста говорят, что их снова хотят “кинуть”. Люди считают, что их пытаются втянуть в невыгодный меморандум. В документе, о котором идет речь, нет четкой даты завершения строительства и не прописаны условия финансирования.
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Протестующие пришли к министру Арсену Авакову, чтобы спросить у него о результатах финансового аудита. Дело в том, что прошлой осенью Аваков выяснил, что деньги были украдены, он также пообещал выступить посредником между властью и застройщиком.
Теперь у министра хотят узнать о ситуации с деньгами, за которые им пообещали построить дома. Кроме того, люди просят привлечь к ответственности аферистов, по вине которых было заморожено строительство.
Напомним, ранее мы писали, что Кличко пообещал позаботиться об обманутых инвесторах банка “Аркада“.