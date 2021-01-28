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Крупный протест в Киеве: ФОПы пошли к Офису президента

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Люди уже начали шествие.
Крупный протест в Киеве: ФОПы пошли к Офису президента
Крупный протест в Киеве: ФОПы пошли к Офису президента
SaveФОП / Facebook

В четверг, 28 января, в Киеве проходит крупный протест представителей бизнеса. ФОПы пошли к Офису президента. Подробности передает “РБК-Украина“, а также очевидцы в социальных сетях.

По имеющимся данным, протестующие перекрыли дорогу на Майдане и начали марш.

Фото с места протеста
Фото с места протеста
SaveФОП / Facebook

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ФОПы планировали посетить здание Конституционного суда Украины, после чего отправиться к представительству Евросоюза. Там люди собирались решить, стоит ли идти к зданию американского посольства. Дело в том, что акции мешает погода. В Киеве начинает холодать.

Согласно последним данным, предприниматели решили изменить маршрут шествия. Они отправились к Офису президента.

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Стоит отметить, что ФОПы требуют сохранить упрощенную систему отчетности, учета и налогообложения. Протестующие также требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов. Последнее получило отсрочку до 2022 года.

Как сообщалось ранее, в связи с проведением акций киевская полиция взяла под усиленную охрану центр города. Порядок также охраняют бойцы Нацгвардии.

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Теги: ФОП, протест, Киев, Офис президента, Майдан, предприниматели
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Путин-Xyйло    28.01.2021, 12:43
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