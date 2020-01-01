В Киеве 4-летняя девочка предотвратила пожар: Ее наградили орденом

Ребенок случайно увидел огонь в окне квартиры.

В Киеве 4-летнюю девочку наградили орденом “За доброе дело“. Она предотвратила пожар в квартире многоэтажного дома. Подробности передает пресс-служба ГСЧС.

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Инцидент случился, когда девочка шла с мамой в детский сад. Ребенок рассматривал дома. В одном из окон он увидел небольшой огонь.

“Девочка сразу дернула маму за руку и сказала, что в окне пожар. И она была права, именно в тот момент в одной из квартир развивался пожар“, – отметили в ГСЧС.

Женщина сразу же вызвала спасателей. Сотрудникам ГСЧС удалось вовремя спасти квартиру и кота, который в ней находился, а также предотвратить распространение огня.

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В службе рассказали, что подобные случаи являются редкостью, потому коллектив одной из пожарно-спасательных частей решили отблагодарить девочку. Ей вручили подарки и провели экскурсию в пожарной части. Также ребенка наградили орденом “За доброе дело“.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью сгорело кафе.