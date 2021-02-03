В Николаеве копы платили бухгалтеру полиции откаты с премий

В главном управлении Нацполиции Николаева наладили схему присвоения бюджетных средств.

Государственное бюро расследований задержало главного бухгалтера и кассира главного управления Национальной полиции в Николаевской области. Как сообщает пресс-служба ГБР, чиновница организовала преступную схему, по которой определенным работникам полиции незаконно начислялись завышенные премии, за что они передавали кассиру часть полученного в качестве “отката“.

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Так, 5 января 2021 года следователями ГБР задокументированы факты передачи неправомерной выгоды в сумме 38000 гривен кассиру, который в тот же день передал их начальнице, а та вернула ему 10 000 гривен.

Кроме того, 2 февраля следователями задокументирован факт передачи кассиру 39000 гривен, которые в тот же день он передал чиновнице.

После этого указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время личного обыска начальницы неправомерно полученные деньги были обнаружены в ее личных вещах.

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Сейчас решается вопрос уведомления задержанных о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом или группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, киевские полицейские пять лет выписывали себе липовые зарплаты. Зарплаты выписывались на подставных лиц, не работавших в МВД, а деньги присваивались.