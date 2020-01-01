В Киеве за грабеж товарища задержали трех студентов
В Киеве полицейские задержали трех студентов вузов, которые в общежитии совершили разбойное нападение на своего товарища. Об этом проинформировал отдел коммуникации столичной полиции.
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В полицию Киева обратился студент, сообщивший, что он стал жертвой разбойного нападения в общежитии на улице Дегтярёвская. На место происшествия направили патрульных полицейских, следственно-оперативную группу и оперативников.
Установлено, что в комнату потерпевшего вошел его знакомый с двумя парнями. Они, угрожая пистолетом и ножом, отобрали часы, наушники и банковскую карточку. Злоумышленники заставили потерпевшего сказать пароль карточки, после чего сняли с нее четыре тысячи гривен.
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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 187 УК Украины (Разбой). Фигурантов задержали. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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