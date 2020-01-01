Рубан рассказал, в какую зону карантина попадет Киев

В "зеленой" зоне столица точно не будет находиться, заявил глава Госпотребслужбы.

Со следующей недели в Украине будет введен адаптивный карантин. Киев сначала попадет в “желтую“ зону. Об этом заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, передает “РБК-Украина“.

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По словам Рубана, в дальнейшем Киев будет находиться в “оранжевой“ зоне карантина. Это произойдет из-за того, что будет наблюдаться естественный рост заболеваемости. Он связан с окончанием карантинных мероприятий. Также влияние окажет рост заболеваемости в западных областях Украины, добавил глава Госпотребслужбы.

Что касается перехода Киева в “зеленую“ зону карантина, то этого не произойдет.

“Шансов нет, потому что большое количество организованных коллективов, миграция населения и возбудители, которые фиксируются в разных странах, кроме Украины“, – сказал Рубан.

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Он также отметил, что влияние на эпидемиологическую ситуацию будут оказывать и новые штаммы COVID-19.

Как бы то ни было, решение об изменении ситуации с карантином будет приниматься еженедельно.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава высказался о расследовании НАБУ, которое касается закупки вакцин от коронавируса.