Вход в одну из станций был ограничен.

В метро Киева из-за карантина снова образовалась большая очередь Кадр из видео

В метро Киева из-за карантина снова образовалась огромная очередь. Представители метрополитена рассказали, как власти будут бороться со столпотворениями. Об этом сообщает “Сегодня“.

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Известно, что очередь образовалась на станции метро “Теремки“. Пассажиры толпились возле входа в вестибюль. Как видно на опубликованных роликах, была открыта только одна дверь. Стоит также отметить, что социальную дистанцию люди не соблюдали.

В Киевском метрополитене объяснили, что дверь была закрыта из-за карантинных ограничений. Мол в пиковое время наблюдается большой поток пассажиров. Подобная практика уже применялась на других станциях.

“Когда пиковое время проходит, пассажиры разъезжаются, то снова открываются все двери на вход… Людям не обязательно толкаться в этой толпе перед входом. Они могут спокойно подождать в переходе 15 минут, а потом, увидев, что поток людей уменьшился, спокойно зайти на станцию “, – говорится в сообщении.

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Представители метрополитена также отметили, что рассматривается возможность голосовых предупреждений для граждан с выводом на улицу.

Так, людей могут предупреждать об очереди заранее, еще на улице. Подобные объявления уже звучат на станции “Вокзальная“.

Ранее сообщалось, в какую зону карантина попадет Киев со следующей недели.