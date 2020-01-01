В Киеве на стройке 20-летнему рабочему оторвало ногу

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Сегодня, 21 февраля, на строительной площадке в Шевченковском районе столицы 20-летнему парню оторвало ногу бетонным миксером. Его госпитализировали, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

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На место происшествия немедленно прибыли медики и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

По предварительной информации, потерпевший работал оператором промышленного миксера. Свидетели сообщили, что никто не видел, как нога парня попала в середину спецоборудования. Сейчас он находится в больнице. Каково состояние его здоровья – не сообщается.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос о его правовой квалификации.

Ранее стало известно, что киевская полиция задержала водителя автомобиля Hyundai Sonata, который одним ударом убил пешехода на "зебре". Это иностранец 1994 года рождения, проживающий в Киеве.