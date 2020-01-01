В Киеве увеличилось число новых случаев COVID-19

Продолжают болеть более 40 тысяч киевлян.

В Киеве за минувшие сутки, 24 февраля, медики подтвердили 652 новых случая COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Это более чем на 100 случаев заражений больше, чем за предыдущие сутки.

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Среди заразившихся вчера: 347 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 278 мужчин в возрасте от 20 до 92 лет, а также 27 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком (+124), Днепровском (+97) и Деснянском (+93) районах.

Состояние здоровья 126 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 136 328 случаев коронавируса. Выздоровели 92 841 человек (343 – за минувшие сутки), а 2 620 – умерли (18 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 40 867 человек.

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Больше всего случаев заражений коронавирусом в Киеве за всё время пандемии зарегистрировано в Дарницком районе (22 721), а меньше всего – в Печерском районе (8 051).

Напомним, вчера, 24 февраля, в Украине началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми вакцинировать начали медиков, которые работают с пациентами с COVID-19.