Эксперт назвал причину резкого роста COVID-статистики в Киеве

Столичные реанимации загружены на 60%.

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали значительный рост COVID-статистики – 868 новых пациентов против 655 днем ранее. Глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан объяснил, почему киевляне стали чаще болеть коронавирусом. Его слова передает РБК-Украина.

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Так, по словам эксперта, причина резкого роста статистики связана с распространением COVID-19 в организованных коллективах и семьях. Люди также слишком поздно обращаются за медицинской помощью.

Из-за указанной причины киевские врачи стали чаще фиксировать тяжелые случаи и формы заболевания средней тяжести, объяснил Рубан.

“Сегодня почти на 60% загружены реанимации города Киева, показатели загрузки больниц – 30-40%“, – сказал он.

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Поэтому чиновник советует сразу обращаться к врачам, если появятся признаки заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что резкий рост количества новых пациентов с коронавирусом наблюдается не только в Киеве, но и во всей Украине. За сутки в стране выявили более 10 тыс заражений.