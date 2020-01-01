Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эксперт назвал причину резкого роста COVID-статистики в Киеве

Комментариев: 0
Столичные реанимации загружены на 60%.
Эксперт назвал причину резкого роста COVID-статистики в Киеве
Эксперт назвал причину резкого роста COVID-статистики в Киеве
УНИАН

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали значительный рост COVID-статистики – 868 новых пациентов против 655 днем ранее. Глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан объяснил, почему киевляне стали чаще болеть коронавирусом. Его слова передает РБК-Украина.

Читай также: МОЗ назвало количество привитых от коронавируса украинцев

Так, по словам эксперта, причина резкого роста статистики связана с распространением COVID-19 в организованных коллективах и семьях. Люди также слишком поздно обращаются за медицинской помощью.

Из-за указанной причины киевские врачи стали чаще фиксировать тяжелые случаи и формы заболевания средней тяжести, объяснил Рубан.

“Сегодня почти на 60% загружены реанимации города Киева, показатели загрузки больниц – 30-40%“, – сказал он.

Читай также: Минздрав назвал популярные фейки о СOVID-вакцинации

Поэтому чиновник советует сразу обращаться к врачам, если появятся признаки заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что резкий рост количества новых пациентов с коронавирусом наблюдается не только в Киеве, но и во всей Украине. За сутки в стране выявили более 10 тыс заражений.

Поделись:
Теги: Киев, коронавирус, COVID-19, Олег Рубан, статистика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь