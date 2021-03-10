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Второй случай за сутки: В Киеве еще одна девушка выпала из окна

Комментариев: 1
Молодая женщина погибла при падении с высоты.
Причины трагедии пока неизвестны
Причины трагедии пока неизвестны
facebook.com/KyivOperativ/

В Киеве второй за сутки случай суицида. Как сообщает “Киев Оперативный“, молодая женщина выпала из окна многоэтажки.

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“Только что в ЖК “Парковые озера“ женщина выпала из окна многоэтажки. На месте работают врачи и правоохранители. Детали уточняются“, - говорится в сообщении.

В комментарии “Украинской правде“ эту информацию подтвердил заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.

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“Да, зарегистрирован такой случай. Молодая женщина, прыгнула, на смерть. На вид 25-30 лет“, - сообщил спикер полиции.

Сейчас правоохранители пытаются устанавливить личность погибшей.

Напомним, накануне вечером в Киеве 14-летняя девочка-подросток упала с 18-го этажа. Он погибла на месте.

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Теги: самоубийство, девушка, Киев
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Комментариев (1)
КоляТашлинков    10.03.2021, 15:19
Оценка:  -1
КоляТашлинков
В нашем недогосударстве победивщего долбойебизма ежедневно уходят из жизни 1500+ человек,из них более сотни самоубийств.Про все будете писать?
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