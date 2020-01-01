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В киевской больнице пенсионерка с COVID совершила суицид

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Женщина выбросилась из окна.
В киевской больнице пенсионерка с COVID совершила суицид
В киевской больнице пенсионерка с COVID совершила суицид
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В киевской больнице пенсионерка с COVID-19 совершила суицид. Инцидент произошел в медучреждении на улице Соломенской. Подробности рассказали в местной полиции, передает “Сегодня“.

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По имеющейся информации, около 7 утра с шестого этажа городской клинической больницы №4 выбросилась женщина 1949 года рождения. Она проходила лечение в местном отделении для пациентов с коронавирусом.

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Пенсионерка получила тяжелые травмы и погибла. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины, которые привели к самоубийству.

Ранее сообщалось, что в Украине вновь стало больше новых COVID-случаев. За сутки зарегистрировано более 9 тыс пациентов с коронавирусом.

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Теги: самоубийство, суицид, пенсионерка, пациент, Киев, больница, COVID-19, коронавирус
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