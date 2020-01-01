В Киеве выявили более тысячи новых случаев СOVID

Болеют более 48 тысяч жителей столицы.

В Киеве за минувшие сутки, 22 марта, подтвердили 1 050 новых случаев COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко. Выздоровели 845 человек.

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Среди заразившихся вчера: 584 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 408 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 58 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком (+232), Деснянском (+190) и Днепровском (+148) районах.

Состояние здоровья 104 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали. Остальных больных оставили дома на самоизоляции.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 154 036 случаев коронавируса. Выздоровели 102 789 человек (845 – за минувшие сутки), а 3 114 – умерли (32 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 48 133 человек.

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Чаще всего коронавирусом заражаются жители Дарницкого и Деснянского районов, а реже всего – Печерского района.

Напомним, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 23 марта 2021 года было подтверждено 1 565 732 случая СOVID-19. Выздоровели 1 268 886 человек, а 30 431 – умерли.